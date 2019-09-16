Россия выиграла четвертый матч подряд на мужском ЧЕ по волейболу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России победила национальную команду Финляндии в четвертом туре мужского чемпионата Европы по волейболу.

Результат встречи, прошедшей в словенской Любляне, - 3:0 (25:17, 26:24, 25:22) в пользу россиян.

Российская команда выиграла четвертый матч подряд и лидирует в группе С. Следующую игру сборная России проведет со Словенией 18 сентября.

ЧЕ-2019 проходит с 12 по 29 сентября сразу в нескольких странах - во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

Россия является действующим чемпионом Европы.