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"Нижний Новгород" выбил "Краснодар" из Кубка России по футболу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Нижний Новгород" и ФК "Химки" одержали победы в матчах 1/16 финала розыгрыша Кубка России, обыграв "Краснодар" и казанский "Рубин" соответственно.

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Матч между "Нижним Новгородом" и "Краснодаром", проходивший на домашнем стадионе нижегородцев, закончился со счетом 1:0. Единственный мяч в игре на 78-й минуте забил Александр Ставпец.

"Химки" в домашнем матче обыграли "Рубин" со счетом 3:0. В составе подмосковной команды на 9-й минуте реализовал пенальти Аршак Корян, на 47-й минуте отличился Илья Кухарчук, окончательный счет своим результативным ударом на 84-й минуте установил Евгений Гапон.

В матче 1/8 финала "Нижний Новгород" встретится с победителем встречи "Шинник" (Ярославль) - "Сочи". "Химки" в свою очередь сыграют с победителем матча "Чертаново" (Москва) - "Оренбург". Матчи этой стадии пройдут 30 октября.

футбол Кубок России по футболу

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