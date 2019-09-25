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"Динамо" проиграло "Лучу" в 1/16 финала Кубка России по футболу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU -Футболисты московского "Динамо" потерпели поражение от владивостокского "Луча" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победу им принес точный удар Кирилла Марущака на 20-й минуте.

Участник Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" выбывает из дальнейшей борьбы, а представитель Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Луч" вышел в 1/8 финала. Там он сыграет с победителем пары "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" (Грозный).

футбол Кубок России по футболу

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