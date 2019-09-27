Квят показал 19-е время в первой тренировочной сессии Гран-при России

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду Ferrari, показал лучшее время в первых тренировочных заездах в рамках Гран-при "Формулы-1" в Сочи.

Второй результат показал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третий – еще один гонщик Ferrari немец Себастьян Феттель.

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso показал 19-е время.

В пятницу и в субботу также запланированы сессии тренировочных заездов. В субботу же пройдет квалификация, а в воскресенье – основная гонка.\ В настоящее время в чемпионате лидирует британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), на счету которого 296 очков. Россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) - на 10-м месте, 33 балла.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.