Перенос Гран-при России "Формулы-1" из Сочи в Петербург не обсуждался

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россия не рассматривает перенос этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" из Сочи в другой город, заявил журналистам пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

"Текущий контракт на право проведения гонок "Формулы-1" предполагает проведение российского этапа чемпионата в Сочи и действует до 2025 года. "Росгонки" (компания-промоутер Гран-при России - ИФ) не обсуждали с правообладателем возможность переноса российского этапа в другой город", - сказал Джус, комментируя сообщения СМИ о возможном переносе этапа.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.

Гран-при России в 2019 году пройдет с 26 по 29 сентября.