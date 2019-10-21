Надаль и Медведев сыграют в матче Испания - Россия Кубка Дэвиса

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Стал известен состав сборной России на финальную стадию Кубка Дэвиса в Мадриде.

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России, тренерский штаб во главе с Шамилем Тарпищевым выбрал следующий состав для участия в решающем этапе розыгрыша Кубка Дэвиса: Даниил Медведев (4-й номер рейтинга ATP), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22), Евгений Донской (118) официальная заявка на матч отправлена сегодня.

Сборная России сыграет с командами Испании и Хорватии в рамках группы В.

В составе испанской команды выступят Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Фелисиано Лопес, Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс.

Матч сборных России и Испании пройдет 19 ноября.

В сентябре Надаль и Медведев в сентябре играли друг против друга в финале турнира Большого шлема US Open. Победил (в пяти сетах) Надаль.

В финальном этапе примут участие 18 команд, разделенные на шесть групп. В группе А сыграют сборные Франции, Сербии и Японии, в группе С - Аргентины, Германии и Чили, в группе D - Бельгии, Австралии и Колумбии, в группе Е - Великобритании, Казахстана и Нидерландов, в группе F - США, Канады и Италии.

Шесть победителей групп и две лучшие команды, среди занявших вторые места, выйдут в четвертьфинал турнира. Полуфиналисты гарантируют себе участие в финальной части Кубка Дэвиса 2020 года.

Каждый матч на турнире будет состоять из двух одиночных игр и одной парной. Финальная часть Кубка Дэвиса пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года будет проходить в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.