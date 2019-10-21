Поиск

Надаль и Медведев сыграют в матче Испания - Россия Кубка Дэвиса

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Стал известен состав сборной России на финальную стадию Кубка Дэвиса в Мадриде.

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России, тренерский штаб во главе с Шамилем Тарпищевым выбрал следующий состав для участия в решающем этапе розыгрыша Кубка Дэвиса: Даниил Медведев (4-й номер рейтинга ATP), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22), Евгений Донской (118) официальная заявка на матч отправлена сегодня.

СпортМедведев проиграл Надалю в финале US OpenМедведев проиграл Надалю в финале US OpenЧитать подробнее

Сборная России сыграет с командами Испании и Хорватии в рамках группы В.

В составе испанской команды выступят Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Фелисиано Лопес, Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс.

Матч сборных России и Испании пройдет 19 ноября.

В сентябре Надаль и Медведев в сентябре играли друг против друга в финале турнира Большого шлема US Open. Победил (в пяти сетах) Надаль.

В финальном этапе примут участие 18 команд, разделенные на шесть групп. В группе А сыграют сборные Франции, Сербии и Японии, в группе С - Аргентины, Германии и Чили, в группе D - Бельгии, Австралии и Колумбии, в группе Е - Великобритании, Казахстана и Нидерландов, в группе F - США, Канады и Италии.

Шесть победителей групп и две лучшие команды, среди занявших вторые места, выйдут в четвертьфинал турнира. Полуфиналисты гарантируют себе участие в финальной части Кубка Дэвиса 2020 года.

Каждый матч на турнире будет состоять из двух одиночных игр и одной парной. Финальная часть Кубка Дэвиса пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года будет проходить в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

теннис Кубок Дэвиса

Новости по теме

Новости

Хосепа Гвардиолу задумали выдвинуть на пост главы правительства Каталонии

Хосепа Гвардиолу задумали выдвинуть на пост главы правительства Каталонии

Россиянин Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля

Россиянин Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля

Россиянка Павлюченкова проиграла в финале Кубка Кремля

Россиянка Павлюченкова проиграла в финале Кубка Кремля

"Зенит" разгромил "Ростов" благодаря хет-трику Дзюбы

"Зенит" разгромил "Ростов" благодаря хет-трику Дзюбы
Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" сыграл нулевую ничью с "Рубином" в первом матче при новом тренере

"Спартак" сыграл нулевую ничью с "Рубином" в первом матче при новом тренере

Россиянин Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика

Россиянин Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика

Что случилось этой ночью: суббота, 19 октября

Россиянка Войнова стала 10-кратной чемпионкой Европы по велотреку

Россиянка Войнова стала 10-кратной чемпионкой Европы по велотреку
Протесты в Каталонии

Матч "Реал"-"Барселона" отложили из-за возможных беспорядков

Бывший чиновник и баскетболист Домани получил 6 лет колонии за мошенничество

Бывший чиновник и баскетболист Домани получил 6 лет колонии за мошенничество
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');