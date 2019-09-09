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Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Даниил Медведев в финальном матче турнира US Open
Фото: Reuters

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии Большого шлема US Open.

Результат встречи – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу Надаля. Продолжительность матча составила 4 часа 54 минуты. Все это время "Интерфакс" вел текстовую трансляцию противостояния.

Решающий момент и реакция Надаля на свой триумф

Таким образом, Надаль стал трехкратным победителем Открытого чемпионата США и 19-кратным – турниров серии Большого шлема в целом. По этому показателю он уступает швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 20 триумфов на турнирах Большого шлема.

Для Медведева это был первый в карьере финал на турнирах Большого шлема. При этом он был первым россиянином-финалистом турнира БШ после Марата Сафина, выигравшего Australian Open в 2005 году.

До US Open-2019 для Медведева потолком на турнирах Большого шлема был выход в четвертый круг.

В настоящее время 33-летний Надаль является второй ракеткой, а 23-летний Медведев – пятой.

Призовой фонд US Open в 2019 году составляет $57 млн 238,700 тыс.

Турнирный путь Медведева

Выступление на US Open Медведев начал с победы над индийцем Пранджешем Гуннесвараном – 6:4, 6:1, 6:2. Во втором круге россиянин взял верх над боливийцем Уго Дельеном – 6:3, 7:5, 5:7, 6:3. В третьем раунде Медведев переиграл испанца Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4).

В четвертом круге российский теннисист оказался сильнее немца Доминика Кепфера – 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). В четвертьфинале он нанес поражение швейцарцу Стэну Вавринке – 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 и, наконец, в полуфинале выиграл у болгарина Грегора Димитрова – 7:6 (7:5). 6:4, 6:3.

Турнирный путь Надаля

Надаль в первом круге одолел австралийца Джона Миллмана – 6:3, 6:2, 6:2. Во втором раунде соперником испанца должен был стать еще один представитель Австралии Танаси Коккинакис, но не смог выйти на корт. В третьем круге Надаль встречался с Чхун Хеном из Южной Кореи и победил – 6:3, 6:4, 6:2.

В четвертом раунде испанец одолел хорвата Марина Чилича – 6:3, 3:6, 6:1, 6:2. В четвертьфинале он победил аргентинца Диего Шварцмана – 6:4, 7:5, 6:2. В полуфинале взял верх над итальянцем Маттео Берреттини – 7:6 (8:6), 6:4, 6:1.

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