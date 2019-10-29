Юный российский хоккеист решил играть за сборную Швеции

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Александр Суздалев решил защищать цвета сборной Швеции.

По словам 15-летнего форварда, ему предлагали играть и за сборную России, он остановил выбор на Швеции, куда он переехал с семьей в 2011 году.

"В детстве я три-четыре года занимался хоккеем в красноярском "Соколе". Полтора года назад я сыграл несколько матчей на одном из турниров за ЦСКА. Они предлагали мне остаться, но я отказался. Я не хотел еще раз переезжать в России – в Швеции лучше организация и тренировки. Здесь все лучше", - приводит слова спортсмена "Чемпионат".

"Есть ли ко мне интерес у сборной Швеции? Да, ко мне есть интерес. У нас недавно был первый сбор – играли, тренировались. Следующий вызов будет через две недели. Я буду играть за шведскую сборную", – сказал он.

Суздалев является сыном экс-игрока сборной России по хоккею с мячом Анатолия Суздалева. В 2011 году он с семьёй переехал в шведскую Ветланду. В настоящий момент 15-летний нападающий играет в системе ХВ-71 из Йенчепинга и считается одним из самых талантливых хоккеистов 2004 года рождения.

В этом году Суздалев-младший играл за сборную России, составленную из игроков не старше 16 лет на турнире в Сочи.