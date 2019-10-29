Евгений Малкин объяснил наличие у него американского паспорта

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин не видит ничего предосудительного в том, что помимо российского паспорта он владеет паспортом гражданина США.

"Это мой второй дом, я здесь 13 лет. У моего ребенка американский паспорт, у него два паспорта. Может быть, он пойдет в школу здесь. Здесь моя жена. Российские правила позволяют иметь два паспорта. В этом нет ничего плохого", - приводит слова Малкина Pittsburgh Tribune Live.

"Мне не нравится борьба США против России", - отметил при этом 33-летний хоккеист.

При этом он отказался комментировать ситуацию с неудачно запущенным в России бизнес-проектом, в который он вложил $4 млн.

Ранее о наличии у Малкина паспорта США сообщили СМИ.

Воспитанник школы магнитогорского хоккея Малкин выступает в "Питтсбурге" с 2006 года. В составе этой команды он трижды – в 2009, 2016 и 2017 годах – выиграл Кубок Стэнли НХЛ.