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Ерохина вызвали в сборную России на матчи против Бельгии и Сан-Марино

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал полузащитник петербургского "Зенита" Александра Ерохина на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.

"Для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Бельгией и Сан-Марино в расположение сборной России вызван полузащитник Александр Ерохин", - говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Накануне стало известно, что из-за травмы не поможет сборной России полузащитник "Валенсии" Денис Черышев, который получил повреждение мышц передней поверхности бедра в игре Лиги чемпионов против французского "Лилля".

Сборная России сыграет с Бельгией дома 16 ноября, гостевая встреча с Сан-Марино намечена на 19 ноября. Россия и Бельгия уже завоевали путевки на Евро-2020.

футбол

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