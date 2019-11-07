РФС подтвердил, что Черышев не сыграет против Бельгии и Сан-Марино

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что полузащитник "Валенсии" Денис Черышев не сможет сыграть в составе сборной России против Бельгии и Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

"Полузащитник национальной сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев не сможет принять участие в учебно-тренировочном сборе в Сочи и соответственно - в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 с Бельгией и Сан-Марино. Это связано с травмой мышц передней поверхности бедра, которую футболист получил в игре Лиги чемпионов против французского "Лилля", - сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Результаты выполненной сегодня МРТ сразу были проанализированы медицинским штабом сборной. Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды", - отмечается там же.

Подчеркивается, что Черышев "останется в расположении своей команды для проведения курса консервативной терапии".

Сборная России сыграет с Бельгией дома 16 ноября, гостевая встреча с Сан-Марино намечена на 19 ноября. Россия и Бельгия уже завоевали путевки на Евро-2020.