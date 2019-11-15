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Синицина и Кацалапов выиграли короткую программу танцоров на домашнем этапе Гран-при

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут первыми после ритм-танца на турнире Rostelecom Cup Международного союза конькобежцев (ISU), московском этапе серии Гран-при.

За свою программу дуэт получил 86,09 балла. Вторыми идут Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с результатом 82,56 балла, тройку лидеров замыкает пара из Испании - Сара Уртадо и Кирилл Халявин, набравшие 72,01 балла.

Ещё одна российская пара Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов идут шестыми (67,04), их соотечественники Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин расположились на седьмой строчке (66,52).

Пятый этап Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup проходит в Москве с 15 по 17 ноября.

фигурное катание

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