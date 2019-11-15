Фигуристы из РФ заняли три первых места в короткой программе этапа Гран-при в Москве

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Самарин идет первым после короткой программы на турнире Rostelecom Cup Международного союза конькобежцев (ISU), российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию.

Дмитрий Алиев и Макар Игнатов расположились на второй и третьей строчке соответственно.

За свою программу Самарин получил 92,81 балла, Алиев выступил с результатом 90,64 балла, Игнатов - 87,54 балла.

Произвольная программа будет представлена в субботу.

Пятый этап Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup проходит в Москве с 15 по 17 ноября.