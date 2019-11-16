Егор Титов оценил шансы сборной России на успех в матче с Бельгией

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной России по футболу, эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Егор Титов считает, что россияне и бельгийцы проведут как минимум по голу в субботнем матче отбора на Евро-2020.

"Думаю, обе команды забьют, а всего мы увидим как минимум два мяча. С одной стороны, игра за первое место, а с другой - судьба путевок на Евро определена, соперники будут чувствовать себя спокойно и уверенно", - сказал Титов "Интерфаксу".

По мнению экс-капитана московского "Спартака", важную роль сыграет отсутствие ключевых игроков в составах обеих команд.

"У нас точно не будет Черышева. Это потеря, ведь Денис очень результативно играет за сборную в последнее время. Головин тоже получил повреждение. Свои потери есть у Бельгии. Не будет двух ключевых защитников - Вертонгена и Менье. Какие у нас возможности в этом матче? Думаю, мы много будем атаковать флангами. У нас есть Жирков и Фернандес, находящиеся в отличной форме. Учитывая, что Менье не будет, то Жиркову будет попроще", - отметил эксперт.

"Будут идти навесы и прострелы на Дзюбу. Против него Алдервейрелд будет действовать, но рядом с ним не будет партнера по "Тоттенхэму" Вертонгена, и на эту слабость можно будет надавить", - выразил мнение он.

"Считаю, что в этом матче нам как минимум по силам забить. Поддержка будет сумасшедшей, 60 тысяч на трибунах — это серьезно. Мы на чемпионате мира видели, что может делать такая поддержка. Но у Бельгии, конечно, мастеров много. Тут и Азар, и Лукаку, и Мертенс. Всех перечислять можно очень долго. Наверняка эта компания свои моменты создаст" - сказал Егор Титов.

Матч пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге и стартует в 20:00 мск.

Обе команды уже обеспечили себе путевки на Евро-2020. Бельгия сейчас лидирует в отборочной группе, на три балла опережая идущую второй Россию. Для того, чтобы обойти бельгийцев, российской команде нужно победить их с разницей в три мяча и сыграть не хуже Бельгии в последнем туре.