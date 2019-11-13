Назван арбитр на матч отбора Евро-2020 Россия - Бельгия

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена арбитров на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает пресс-служба организации, матч предпоследнего тура отбора Россия - Бельгия обслужит португальская бригада судей во главе с Артуром Диашем. Помогать ему будут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Четвертый арбитр - Угу Мигель.

Матч пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Обе команды уже обеспечили себе путевки на Евро-2020. Бельгия сейчас лидирует в отборочной группе, на три балла опережая идущую второй Россию. Для того, чтобы обойти бельгийцев, российской команде нужно победить их с разницей в три мяча и сыграть не хуже Бельгии в последнем туре.