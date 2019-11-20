Сборная Уэльса стала участником Евро-2020

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сборная Уэльса по футболу завоевала путевку на чемпионат Европы 2020 года.

В заключительном туре группового этапа валлийцы на своем поле взял верх над Венгрией – 2:0.

Это позволило Уэльсу набрать 14 очков и выйти на Евро-2020 со второго места в группе E. С первого ранее вышла Хорватия.

Путевки к настоящему моменту завоевали 20 команд: Россия, Бельгия, Англия, Чехия, Италия, Польша, Австрия, Украина, Испания, Турция, Франция, Германия, Нидерланды, Хорватия, Швеция, Финляндия, Португалия, Швейцария, Дания, Уэльс.

В турнире примут участие 24 сборные. Еще четыре команды определятся по итогам стыкового турнира, в котором сыграют лучшие команды Лиги наций, не сумевшие пройти на Евро-2020 через классический отборочный турнир.

Впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента. Матчи примут Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

Финал чемпионата Европы-2020 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Действующий чемпион – сборная Португалии.