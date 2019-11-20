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Бельгия попала в одну группу с Россией на Евро-2020

Бельгия попала в одну группу с Россией на Евро-2020
Сборная Бельгии перед отборочным матчем Евро-2020 с Россией в Санкт-Петербурге 16 ноября
Фото: Reuters

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сборная Бельгии по футболу сыграет в одной группе с национальной командой России на чемпионате Европы 2020 года.

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По итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 Бельгия попадает в первую корзину при посеве на жеребьевку финальной стадии турнира. Также в первой корзине будут сборные Англии, Германии, Испании, Италии и Украины. Первые четыре из них будут принимать матчи Евро-2020, а потому в группу В попасть не смогут: сюда ранее попали Россия и Дания, в городах которых (Санкт-Петербург и Копенгаген соответственно) также пройдут матчи Евро. Украина же изначально была разведена с Россией по решению УЕФА.

Таким образом, три из четырех команд группы В – Бельгия, Россия, Дания – уже известны. Еще один участник должен определиться по ходу жеребьевки, намеченной на 30 ноября.

С Бельгией сборная России играла в одной группе на отборочном турнире Евро-2020: на выезде команда Станислава Черчесова уступила сопернику со счетом 1:3, на своем поле – 1:4. В остальных матчах турнира Россия одержала победы, на счету же бельгийцев 10 побед в 10 матчах.

Бельгия вышла на Евро-2020 с первого места в группе, Россия – со второго.

В настоящее время Бельгия является лидером рейтинга ФИФА, тогда как Россия занимает в нем 37-е место.

Впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента. Матчи примут Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

Финал чемпионата Европы-2020 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Действующий чемпион – сборная Португалии.

футбол Евро-2020

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