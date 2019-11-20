Свыше трехсот экипажей заявлены на ралли "Дакар-2020"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Свыше трехсот экипажей разных категорий примут участие в ралли-рейде "Дакар"-2000, сообщает пресс-служба соревнования.

На гонку заявлен 351 боевой экипаж (против 334 в Перу в 2019 году): 170 мотоциклов и квадроциклов, 134 автомобиля и багги, 47 грузовиков.

Участие, в том числе, примут 13 женщин, включая тандем Камелии Липароти и Аннетт Фишер. Всего заявку на участие подали 557 спортсмена из 53-х стран. Наибольшее представительство будет у Франции (258), за которой следуют Испания (77) и Нидерланды (53). Высокий прирост участников составил непосредственно из Саудовской Аравии, которую представят 18 участников (13 гонщиков и 5 штурманов).

В зачете внедорожников штурманом саудовца Язида Аль-Раджи на Toyota Hilux станет опытный россиянин Константин Жильцов, тогда как Владимир Васильев, с которым в прошлые годы выступал Жильцов, поедет вместе с украинцем Виталием Евтеховым.

В зачете внедорожников также выступит Денис Кротов, а также Александр Доросинский и Олег Уперенко.

В зачете багги участие примут Сергей Карякин и Антон Власюк, Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий, Федор Воробьев и Кирилл Шубин, Илья Русс и Антон Яращук.

По традиции самое большое представительство России будет в категории грузовиков, где команда "КАМАЗ-Мастер" выставит четыре экипажа: Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Владимир Рыбаков; Андрей Каргинов, штурман Андрей Мокеев, механик Игорь Леонов; Антон Шибалов, штурман Дмитрий Никитин, механик Иван Татаринов; Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов.

Пилот "КАМАЗ-мастер" Каргинов подчеркнул, что по своему опыту знает, что гонки на Аравийском полуострове всегда получаются сложными.

Гонка стартует 5 января в Джидде и завершится 17 января в Киддии, недалеко от Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии.

Общая протяженность маршрута составит 7900 км, из которых 5000 км придутся на 12 спецучастков.