"КАМАЗ-Мастер" объявил состав на "Дакар-2020"

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российская автогоночная команда "КАМАЗ-Мастер" объявила состав для участия в ралли-рейде "Дакар"-2020 в зачете грузовиков.

"Представлять Россию в грузовом зачете международного соревнования будут действующий чемпион "Дакара" Эдуард Николаев, победитель ралли "Шелковый путь-2019" Антон Шибалов, а также Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

"Впереди у команды октябрьские тесты в Казахстане. После них руководство команды окончательно скомплектует составы экипажей команды", - отмечается в сообщении.

42-й по счету "Дакар" пройдет с 5 по 17 января на территории Саудовской Аравии.

Ралли-марафон "Дакар" проводится ежегодно с 1978 года. С 2009 года гонка проходит в Южной Америке. В Саудовской Аравии гонка будет проходить впервые.

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной командой "Дакара" в зачете грузовиков. Она - 16-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев - четыре победы.