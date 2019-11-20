РФС выяснит личности болельщиков, оскорбвших Дзюбу на матче с Сан-Марино

Капитан сборной России Артем Дзюба Фото: Reuters

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз планирует найти болельщиков, которые оскорбляли капитана сборной России Артема Дзюбу во время выездного отборочного матча чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино, заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода - группа людей позволили себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артёма Дзюбы. Мы не можем оставить такой случай без последствий. РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду", - цитирует Алаева пресс-служба РФС.

Он подчеркнул, что провокаторов нельзя считать болельщиками, им не место на стадионе.

Генеральный секретарь РФС пообещал, что нарушителей найдут и РФС добьется для них запрета на посещение матчей российской сборной в Санкт-Петербурге на Евро 2020.

Некоторые болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы во время гостевой игры с Сан-Марино. Матч закончился победой россиян со счетом 5:0.