Поиск

РФС выяснит личности болельщиков, оскорбвших Дзюбу на матче с Сан-Марино

РФС выяснит личности болельщиков, оскорбвших Дзюбу на матче с Сан-Марино
Капитан сборной России Артем Дзюба
Фото: Reuters

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз планирует найти болельщиков, которые оскорбляли капитана сборной России Артема Дзюбу во время выездного отборочного матча чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино, заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода - группа людей позволили себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артёма Дзюбы. Мы не можем оставить такой случай без последствий. РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду", - цитирует Алаева пресс-служба РФС.

Он подчеркнул, что провокаторов нельзя считать болельщиками, им не место на стадионе.

Генеральный секретарь РФС пообещал, что нарушителей найдут и РФС добьется для них запрета на посещение матчей российской сборной в Санкт-Петербурге на Евро 2020.

Некоторые болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы во время гостевой игры с Сан-Марино. Матч закончился победой россиян со счетом 5:0.

футбол Артем Дзюба РФС сборная России

Новости по теме

Новости

Матч Еврохоккейтура Россия - Финляндия пройдет на стадионе ФК "Зенит"

Моуринью стал новым тренером "Тоттенхэма"

Моуринью стал новым тренером "Тоттенхэма"

Бельгия попала в одну группу с Россией на Евро-2020

Бельгия попала в одну группу с Россией на Евро-2020

Сборная России крупно победила Сан-Марино

Сборная России крупно победила Сан-Марино

Ворота сборной России в матче с Сан-Марино доверено защищать Шунину

Марадона уволен из "Химнасии" спустя 2,5 месяца после трудоустройства

Луис Энрике вновь возглавил сборную Испании по футболу

Классический биатлон оказался под угрозой исчезновения из-за инициатив ЕК

Классический биатлон оказался под угрозой исчезновения из-за инициатив ЕК

Дания стала соперником сборной России на Евро-2020

Дания стала соперником сборной России на Евро-2020

Президент "Ростова" опроверг скорый уход Карпина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');