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Сборная России крупно победила Сан-Марино

Сборная России крупно победила Сан-Марино
Футболисты сборной России празднуют первый гол в ворота Сан-Марино
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 5:0 нанесли поражение команде Сан-Марино в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

Голы в матче, прошедшем в Сан-Марино, провели Далер Кузяев (3-я минута), Сергей Петров (19), Алексей Миранчук (49), Алексей Ионов (56), Николай Комличенко (78).

Стратегического турнирного значения игра не имела: россияне ранее досрочно завоевали путевку на Евро, тогда как Сан-Марино ранее лишился шансов попасть на чемпионат.

Другие матчи группы I Бельгия дома разгромила Кипр (6:1), а Шотландия на своем поле взяла верх над Казахстаном (3:1).

Итоговое положение в группе выглядит так: 1.Бельгия – 30 очков, 2.Россия – 24, 3.Шотландия – 15, 4.Кипр – 10, 5.Казахстан – 10, 6.Сан-Марино – 0.

Бельгия выиграла все десять матчей. На счету сборной России восемь побед и два поражения (оба от Бельгии).

футбол Евро-2020

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