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Пропавший в Турции футболист Садаев объявился в соцсетях и сообщил о разрыве контракта

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российский футболист Заур Садаев, о потере связи с которым сообщили в турецком футбольном клубе "Анкарагюджю", дал о себе знать в социальных сетях.

В инстаграме он сообщил, что решил больше не выступать за эту команду, а контракт с "Анкарагюджю" разорван.

Между тем, "Чемпионат" пишет, что Садаев решил покинуть клуб, поскольку на протяжении нескольких месяцев не получал здесь зарплату.

Ранее главный тренер "Анкарагюджю" Мустафа Каплин посетовал на то, что уже несколько дней клуб не может выйти на связь с футболистом.

30-летний Садаев играет в "Анкарагюджю" с зимы этого года. В России он известен по выступлениям за грозненский "Ахмат" (ранее – "Терек"), в составе которого он провел свыше сотни матчей.

В играх за национальную сборную России Садаев не привлекался, но был задействован в матчах команды России-2. В 2015 году Садаев стал чемпионом Польши в составе команды "Лех".

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