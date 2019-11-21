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Российский футболист Садаев пропал в Турции

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Заур Садаев перестал выходить на связь с турецким футбольным клубом "Анкарагюджю", цвета которого он защищает.

"Прошло уже несколько дней после перерыва на матчи сборных, а мы никак не смогли с ним связаться. Среди нас его сейчас нет", - сетует главный тренер команды Мустафа Каплин, слова которого приводит Milliyet.

"Мы чувствуем необходимость сообщить об этом нашим болельщикам", - сказал тренер.

30-летний Садаев играет в "Анкарагюджю" с зимы этого года. В России он известен по выступлениям за грозненский "Ахмат" (ранее – "Терек"), в составе которого он провел свыше сотни матчей.

В играх за национальную сборную России Садаев не привлекался, но был задействован в матчах команды России-2. В 2015 году Садаев стал чемпионом Польши в составе команды "Лех".

футбол

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