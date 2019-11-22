Марадона передумал увольняться из "Химнасии"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Диего Марадона остается на посту главного тренера аргентинского футбольного клуба "Химнаcия".

В инстаграме чемпион мира-1986 написал, что ему удалось устранить разногласия с руководством клуба, которые, как сообщалось, и были причинами его добровольной отставки.

"Я хочу поблагодарить фанатов и игроков, благодаря которым мы смогли добиться единства в клубе. Надеюсь, что руководство выполнит все обещания", - написал Марадона.

Отдельно он поблагодарил фанатов, которые вышли на улицу, чтобы поддержать его, несмотря на 50-градусную жару.

Об увольнении знаменитого аргентинца сообщалось 19 ноября. Информацию об отставке огласил президент "Химнасии" Габриэль Пеллегрино. Пеллегрино не собирался выдвигаться на следующие выборы президента клуба; Марадона, в свою очередь, при таких раскладах не хотел здесь работать. По сведениям СМИ, Пеллегрино продолжит работать в "Химнасии" на одной из руководящих должностей.

Марадона возглавил "Химнасию" 6 сентября этого года. К тому моменту в чемпионате Аргентины один матч команда сыграла вничью, в четырех проиграла и логично располагалась на дне турнирной таблицы. Серия поражений, однако, продолжилась и с ним, а долгожданная победа состоялась 5 октября: в тот день "Химнасия" в гостях победила "Годой Крус" (4:2), в составе которого были удалены два игрока.

При Марадоне "Химнасия выиграла три матча, в пяти проиграла и теперь занимает 22-е место среди 24-х участников.