Марадона передумал увольняться из "Химнасии"
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Диего Марадона остается на посту главного тренера аргентинского футбольного клуба "Химнаcия".
В инстаграме чемпион мира-1986 написал, что ему удалось устранить разногласия с руководством клуба, которые, как сообщалось, и были причинами его добровольной отставки.
"Я хочу поблагодарить фанатов и игроков, благодаря которым мы смогли добиться единства в клубе. Надеюсь, что руководство выполнит все обещания", - написал Марадона.
Отдельно он поблагодарил фанатов, которые вышли на улицу, чтобы поддержать его, несмотря на 50-градусную жару.
Об увольнении знаменитого аргентинца сообщалось 19 ноября. Информацию об отставке огласил президент "Химнасии" Габриэль Пеллегрино. Пеллегрино не собирался выдвигаться на следующие выборы президента клуба; Марадона, в свою очередь, при таких раскладах не хотел здесь работать. По сведениям СМИ, Пеллегрино продолжит работать в "Химнасии" на одной из руководящих должностей.
Марадона возглавил "Химнасию" 6 сентября этого года. К тому моменту в чемпионате Аргентины один матч команда сыграла вничью, в четырех проиграла и логично располагалась на дне турнирной таблицы. Серия поражений, однако, продолжилась и с ним, а долгожданная победа состоялась 5 октября: в тот день "Химнасия" в гостях победила "Годой Крус" (4:2), в составе которого были удалены два игрока.
При Марадоне "Химнасия выиграла три матча, в пяти проиграла и теперь занимает 22-е место среди 24-х участников.
Me da mucha felicidad poder decir que sigo siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Quiero agradecerle a los hinchas del Lobo, y a los jugadores, porque entre todos nosotros conseguimos finalmente la unidad política del club. Yo espero que cumplan con los refuerzos que me prometieron. Gracias por sus mensajes, por el apoyo, por la movilización de ayer, con 50 grados de calor, y al nenito que me pidió "Diez, volvé!". Vamos Lobo, aguante Gimnasia!!! 💪💙🐺