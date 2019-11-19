Марадона уволен из "Химнасии" спустя 2,5 месяца после трудоустройства

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Диего Марадона покинул пост главного тренера аргентинского ФК "Химнасия", заявил президент клуба Габриэль Пеллегрино.

"Вместе с ним ушел весь тренерский штаб", - приводит слова Пеллегрино аргентинское издание Ole.

Как выяснилось, в самом Пеллегрино и кроется причина ухода Марадоны. Пеллегрино решил не баллотироваться на выборах нового президента клуба, тогда как Марадона ранее заявлял: "если президент продолжит работу, я останусь; если он уйдет – я уйду".

Марадона возглавил "Химнасию" 6 сентября этого года. К тому моменту в чемпионате Аргентины один матч команда сыграла вничью, в четырех проиграла и логично располагалась на дне турнирной таблицы. Серия поражений, однако, продолжилась и с ним, а долгожданная победа состоялась 5 октября: в тот день "Химнасия" в гостях победила "Годой Крус" (4:2), в составе которого были удалены два игрока.

При Марадоне "Химнасия выиграла три матча, в пяти проиграла и теперь занимает 22-е место среди 24-х участников.