Исполнять обязанности президента ВФЛА будет Юлия Тарасенко

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пост исполняющего обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики заняла президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

"Было голосование и большинством голосов меня избрали первым вице-президентом федерации и исполняющим обязанности президента ВФЛА", - рассказала она журналистам в субботу.

"Настроение у нас нерадостное, ситуация сложная, - добавила Тарасенко. - Мы считаем, что есть шансы побороться за федерацию. За нами стоят спортсмены, они не должны пострадать".

Ранее в субботу Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий президента ВФЛА.