Шляхтин заявил о своем уходе с поста президента ВФЛА

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Я передал президиуму заявление о своем уходе в отставку", - сказал он журналистам в субботу.

"Сейчас президиум будет выбирать первого вице-президента, который будет исполнять обязанности президента, - добавил он. - Остальные вопросы будут рассматриваться на заседании рабочей группы в ОКР в понедельник и в среду в министерстве спорта".

Как сообщалось, 21 ноября независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Шляхтина, а также исполнительного директора Александра Паркина.

Они обвиняются в нежелании сотрудничать при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко, а также в фальсификации документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций за нарушение антидопинговых правила. В частности, он трижды не указал свое месторасположения для прохождения допинг контроля.

Также временное отстранение наложено на члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

Накануне министр спорта Павел Колобков сообщил, что Комиссия по аккредитации Минспорта примет решение о дальнейшей судьбе ВФЛА 27 ноября. Как он отметил, всем спортсменам будет оказана помощь, чтобы тренировочный и соревновательный процесс продолжался.