Елена Вяльбе будет комментировать лыжные гонки на Первом канале

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выступит в качестве эксперта в эфире Первого канала во время трансляций этапов Кубка мира.

"Первый канал открывает серию регулярных трансляций с этапов Кубка мира по лыжным гонкам. Зрители увидят самые яркие гонки сезона, важнейшие старты с участием российских спортсменов – спринты, эстафеты, масс-старты и т.д.", - говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

"А в роли эксперта, который будет комментировать этот вид спорта в эфире Первого, выступит знаменитая лыжница, многократная чемпионка мира и Олимпийских Игр Елена Вяльбе", - говорится в сообщении.

Первая трансляция гонки в новом сезоне пройдет 8 декабря: в 13:35 мск стартует мужская эстафета. Первый этап Кубка мира-2019/20 пройдет в Норвегии.