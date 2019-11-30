РПЛ перенесла матч "Сочи" - "Оренбург" из-за массового заболевания игроков ангиной

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Матч 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги "Сочи" - "Оренбург", который должен был пройти в воскресенье, отложен на резервную дату.

В сообщении пресс-службы РПЛ отмечается, что перенос связан, что у большого количества футболистов и сотрудников ФК "Сочи" выявлена острая ротавирусная инфекция. О дате и времени начала матча сообщат дополнительно.

Ранее стало известно, что в составе "Сочи" из строя выбыли десять полевых игроков команды.

"После возвращения с выезда в Уфу игроки футбольного клуба "Сочи" должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона. На первые тренировки микроцикла вышло меньше половины полевых игроков. За два дня до игры с "Оренбургом" тренировку и вовсе пришлось отменить", - говорилось в сообщении пресс-службы "Сочи" накануне. В клубе отметили, что команду подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете команды оказались десять полевых футболистов.

ФК "Сочи" является дебютантом РПЛ. Сейчас команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В 17 матчах команда набрала 14 очков.