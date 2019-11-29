Десять игроков дебютанта РПЛ "Сочи" сразила ангина

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Десять полевых игроков футбольного клуба "Сочи", выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ), из-за вируса ангины выбыли из строя.

"После возвращения с выезда в Уфу игроки футбольного клуба "Сочи" должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона. На первые тренировки микроцикла вышло меньше половины полевых игроков. За два дня до игры с "Оренбургом" тренировку и вовсе пришлось отменить", - говорится в сообщении пресс-службы "Сочи".

"По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. На данный момент в лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов", - отмечается в сообщении.

Матч "Сочи" - "Оренбург" пройдет 1 октября в Сочи и стартует в 14:00 мск.

"Мы призываем болельщиков прийти на стадион и поддержать команду в этой непростой ситуации. Сейчас нам как никогда нужна ваша поддержка", - говорится в тексте сообщения пресс-службы "Сочи".

Матч в Уфе с одноименной команды, после которого игроки "Сочи" заболели, прошел 24 ноября и завершился со счетом 1:1.

ФК "Сочи" является дебютантом РПЛ. Сейчас команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В 17 матчах команда набрала 14 очков.