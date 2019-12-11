Колобков оценил в 12 млрд рублей ежегодные траты на подготовку спортсменов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Подготовка российских спортсменов оценивается в 12 млрд рублей в год, сообщил министр спорта Павел Колобков.

"Примерно около 12 млрд рублей ежегодно уходит на подготовку наших спортсменов с учетом зарплаты их и тренеров, участия в международных соревнованиях, премирования, проведения учебно-тренировочных мероприятий, содержания наших учебно-тренировочных баз. Сумма достаточно серьезная, поэтому мы много внимание это уделяем. Это средний показатель", - сказал Колобков в среду журналистам.

Кроме того, Колобков назвал политическим требование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить всех российских спортсменов.

"Это, скорее, из разряда публичных выступлений, потому что есть еще позиция комиссий спортсменов многих федераций, позиция разных спортсменов. Но на самом деле надо ориентироваться на решение ВАДА, которое, напоминаю, в силу еще не вступило. Есть определенная процедура, если оно (решение исполкома ВАДА - ИФ) будет обжаловано или с ним не согласится РУСАДА, оно может вступить в силу только после решения суда (Спортивного арбитража - ИФ). А все это - из разряда эмоций", - сказал Колобков журналистам в среду.

"Я хочу сказать как бывший спортсмен: надо поддерживать, а не противопоставлять себя "чистым" спортсменам из других стран. Это неправильная позиция. Когда я выступал, то всегда поддерживал своих коллег из других стран. Мне эта позиция (Комиссии спортсменов ВАДА - ИФ) непонятна, мне кажется, она достаточно политизирована", - добавил он.

9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить соответствия РУСАДА и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных международных турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Российский флаг на соревнованиях присутствовать не будет, гимн в случае триумфа российских спортсменов не прозвучит. Запрет на гимн и флаг коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.