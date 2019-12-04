На развитие массового футбола в РФ выделят 27 млрд рублей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Министр спорта России Павел Колобков озвучил сумму, которая пойдет из федерального бюджета на мероприятия по поддержке массового футбола в стране .

"К 2024 году из федерального бюджета будет выделено 27 млрд рублей на создание футбольных манежей, полей с освещением и подогревом, на подготовку тренеров, проведение совместных соревнований, на продвижение нашего федерального проекта "Спорт - норма жизни", - сказал Колобков на пресс-конференции в среду.

"Футбол - самый массовый вид спорта в России, более 3 млн человек в стране занимаются футболом профессионально и на любительском уровне. Наша задача, чтобы к 2030 году 7 млн россиян занимались им", - добавил он.

Колобков анонсировал совместную с Российским футбольным союзом и Российской премьер-лигой акцию, посвященную проекту "Спорт - норма жизни".

"Это будет совместная акция с РФС и РПЛ. Тур пройдет под эгидой федерального проекта "Спорт - норма жизни", будут различные акции, болельщикам будут раздаваться брендированные мячи", - рассказал Колобков.

"Под этим брендом уже состоялись массовые мероприятия в рамках "Кросса наций", "Лыжня России", мы ждем, что наш бренд станет узнаваемым", - добавил он.

Колобков пояснил, что проект "Спорт - норма жизни" входит в национальный проект "Демография".

"Президент поставил перед всей страной и перед Минспорта задачу вовлечь 55% граждан в занятия спортом. У нас уже хорошие стартовые позиции, сейчас порядка 38% населения занимаются спортом. Мы реализовываем проект "Спорт - норма жизни", в нем несколько направлений, в том числе, создание структуры для массового спорта: площадки для ГТО, ФОКи", - рассказал министр.