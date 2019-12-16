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Эксперт отметил вклад ФХР в триумф юниорской сборной РФ по хоккею в Канаде

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Победа юниорской сборной России по хоккею (игроки – на старше 18 лет) на Мировом кубке вызова в Канаде является плодом системы подготовки молодых спортсменов, считает заслуженный мастер спорта, вице-чемпион мира, известный хоккейный эксперт Александр Гуськов.

"Здорово, что система подготовки юниорских сборных даёт свои результаты. Подчеркну, именно система. Если раньше мы говорили о победах этих команд лишь изредка, то теперь это стало нашими буднями", - сказал Гуськов "Интерфаксу".

СпортЮниорская сборная России по хоккею победила Канаду и выиграла Мировой кубок вызоваЧитать подробнее

"Мировой кубок вызова традиционно выделяется среди всех турниров, как среди игроков до 17, так и до 18 лет. Это своеобразный чемпионат мира и неоценимый международный опыт для ребят. Практику матчей, особенно против североамериканских сборных, ничем не заменить", - отметил эксперт.

"Мы видим, что клубы чаще делают ставку на молодёжь и своих воспитанников. И хорошо, что ФХР уделяет большое внимание подготовкам и победам юниоров. Хоккеисты, за какую бы сборную они не играли, чувствуют, что для них созданы все условия, ведется действительно большая работа", - сказал экс-хоккеист.

"Что касается игры в своих клубах, то это даже хорошо, что на кубке вызова ребята играли против более старших соперников. Как мы видим, с такой задачей они справились на "отлично". Но ребятам важно помнить, что только работа может стать залогом дальнейших успехов. Победа на таких турнирах – фундамент как для командной системы, так и для игроков", - заявил он.

Ранее сообщалось, что хоккеисты юниорской сборной России нанесли поражение команде "Канада-Восток" в финале Мирового кубка вызова в Канаде со счетом 2:1 и стали победителями турнира.

На предварительном раунде россияне также играли с "Канадой-Восток" (победили 3:2, забросив решающую шайбу в овертайме), с Чехией (проиграли 3:4, пропустив решающий гол в овертайме), с "Канадой-Запад" (уступили 0:1, победитель определился в серии буллитов), с США (победили 7:2). В полуфинале Россия победила Чехию (5:1).

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