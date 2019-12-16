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Юниорская сборная России по хоккею победила Канаду и выиграла Мировой кубок вызова

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты юниорской сборной России (игроки – не старше 18 лет) нанесли поражение команде "Канада-Восток" в финале Мирового кубка вызова в Канаде.

В третьем периоде Павел Тютнев вывел сборную России вперед. Но вскоре соперник отыгрался: ответную шайбу провел Райан Александер.

Счет 1:1 сохранился до окончания третьего периода. В первом овертайме результат не изменился, а во втором дополнительном периоде сборной России удалось провести победный гол. Шайбу забросил Шакир Мухамадуллин.

Итоговый счет финала – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу сборной России.

На предварительном раунде россияне также играли с "Канадой-Восток" (победили 3:2, забросив решающую шайбу в овертайме), с Чехией (проиграли 3:4, пропустив решающий гол в овертайме), с "Канадой-Запад" (уступили 0:1, победитель определился в серии буллитов), с США (победили 7:2). В полуфинале Россия победила Чехию (5:1).

хоккей

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