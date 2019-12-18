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Adidas подготовил новую форму для сборной России

Ее презентация, как пообещал глава Российского футбольного союза, пройдет в ближайшее время

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Adidas продолжит сотрудничать с Российским футбольным союзом, заявил президент РФС Александр Дюков журналистам по итогам заседания попечительского совета организации и сказал, что компания разработала новую форму для сборной России.

СпортAdidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной России по футболуAdidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной России по футболуЧитать подробнее

"Переговоры по внесению изменений в новую форму завершены. Мы получили их видение о том, что нового будет внесено - будет заменена ткань, силуэт игровой формы, она станет более спортивной. Будут еще ряд изменений, они нас устраивают. Первоначальный вариант был не совсем удачным и не только для РФС, но и для болельщиков, они негативно ее восприняли", - сказал Дюков.

"Adidas повел себя как настоящий партнер, быстро отреагировал, внес правильные изменения. В ближайшее время мы презентуем новую форму", - добавил он.

Дюков сообщил, что Adidas ввел РФС в число партнеров "группы А".

7 ноября в Москве прошла презентация формы сборной России к Евро 2020 года. Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на краю рукавов расположены полосы в цветах российского флага. Триколор на рукавах оказался перевёрнут, что вызвало недовольство общественности.

Вскоре в компании Adidas объяснили "Интерфаксу", что флаг РФ на рукавах игровой формы футболистов сборной России в перевернутом виде был размещен специально.

"Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола", - говорилось в заявлении компании

"Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед", - отметили тогда в Adidas.

футбол Евро-2020 Adidas

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