Adidas подготовил новую форму для сборной России

Ее презентация, как пообещал глава Российского футбольного союза, пройдет в ближайшее время

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Adidas продолжит сотрудничать с Российским футбольным союзом, заявил президент РФС Александр Дюков журналистам по итогам заседания попечительского совета организации и сказал, что компания разработала новую форму для сборной России.

"Переговоры по внесению изменений в новую форму завершены. Мы получили их видение о том, что нового будет внесено - будет заменена ткань, силуэт игровой формы, она станет более спортивной. Будут еще ряд изменений, они нас устраивают. Первоначальный вариант был не совсем удачным и не только для РФС, но и для болельщиков, они негативно ее восприняли", - сказал Дюков.

"Adidas повел себя как настоящий партнер, быстро отреагировал, внес правильные изменения. В ближайшее время мы презентуем новую форму", - добавил он.

Дюков сообщил, что Adidas ввел РФС в число партнеров "группы А".

7 ноября в Москве прошла презентация формы сборной России к Евро 2020 года. Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на краю рукавов расположены полосы в цветах российского флага. Триколор на рукавах оказался перевёрнут, что вызвало недовольство общественности.

Вскоре в компании Adidas объяснили "Интерфаксу", что флаг РФ на рукавах игровой формы футболистов сборной России в перевернутом виде был размещен специально.

"Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола", - говорилось в заявлении компании

"Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед", - отметили тогда в Adidas.