Поиск

Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной России по футболу

Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной России по футболу
Игроки сборной России во время презентации формы к чемпионату Европы по футболу 2020
Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Флаг РФ на рукавах игровой формы футболистов сборной России в перевернутом виде был размещен специально, сообщили "Интерфаксу" в компании Adidas, которая является техническим спонсором национальной команды.

"Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола", - говорится в заявлении компании, текст которого оказался в распоряжении "Интерфакса".

"Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед", - отметили в Adidas.

"Мы верим в успех сборной России и ее яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной", - подчеркнули в компании.

Ранее в Москве прошла презентация формы, в которой сборная России выступит на чемпионате Европы 2020 года, а также в заключительных матчах отборочной кампании – против Бельгии и Сан-Марино. Вскоре СМИ сообщили, что футболисты отказываются играть в этой форме: многих смутил, прежде всего, перевернутый флаг на рукавах.

Между тем в Adidas не стали комментировать возможное расторжение контракта с РФС.

"Мы не комментируем наши партнерские отношения", - заявили в компании.

Adidas является официальным техническим партнёром Российского футбольного союза и предоставляет экипировку для всех его сборных с 2008 года.

футбол Евро-2020

Новости по теме

Новости

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

Карпин подтвердил серьезные финансовые проблемы в "Ростове"

Карпин подтвердил серьезные финансовые проблемы в "Ростове"

Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP, ведя 5:1 в третьем сете

Спортсменам смягчат наказание за кокаин

Полиция начала проверку сообщений об угрозах сыну Плющенко и Рудковской

Главный тренер ЦСКА Гончаренко отстранен на две игры, из них одна условно

Главный тренер ЦСКА Гончаренко отстранен на две игры, из них одна условно

Тренер "Лос-Анджелеса" рассказал о перспективах Ковальчука, выведенного из состава

Тренер "Лос-Анджелеса" рассказал о перспективах Ковальчука, выведенного из состава

Российский участник регаты скончался в Южной Корее после соревнований

"Спартак" в овертайме обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Ласицкене выбыла из числа претенденток на звание легкоатлетки года в мире

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');