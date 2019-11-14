Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной России по футболу

Игроки сборной России во время презентации формы к чемпионату Европы по футболу 2020 Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Флаг РФ на рукавах игровой формы футболистов сборной России в перевернутом виде был размещен специально, сообщили "Интерфаксу" в компании Adidas, которая является техническим спонсором национальной команды.

"Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола", - говорится в заявлении компании, текст которого оказался в распоряжении "Интерфакса".

"Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед", - отметили в Adidas.

"Мы верим в успех сборной России и ее яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной", - подчеркнули в компании.

Ранее в Москве прошла презентация формы, в которой сборная России выступит на чемпионате Европы 2020 года, а также в заключительных матчах отборочной кампании – против Бельгии и Сан-Марино. Вскоре СМИ сообщили, что футболисты отказываются играть в этой форме: многих смутил, прежде всего, перевернутый флаг на рукавах.

Между тем в Adidas не стали комментировать возможное расторжение контракта с РФС.

"Мы не комментируем наши партнерские отношения", - заявили в компании.

Adidas является официальным техническим партнёром Российского футбольного союза и предоставляет экипировку для всех его сборных с 2008 года.

