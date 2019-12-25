Назван окончательный состав сборной России на молодежный ЧМ по хоккею

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею определился с итоговой заявкой команды на чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея (ФХР), в состав вошли следующие игроки:

Вратари - Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов ("Ак Барс"), Даниил Исаев ("Локомотив");



защитники - Данила Галенюк (СКА), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Егор Замула ("Калгари Хитмен"), Антон Малышев ("Буран"), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Александр Романов (ЦСКА);



нападающие - Никита Александров ("Шарлоттаун Айлендерс"), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Григорий Денисенко ("Локомотив"), Павел Дорофеев ("Металлург"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все - СКА), Егор Соколов ("Кейп-Бретон Иглз"), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба - ЦСКА), Илья Круглов ("Динамо" М), Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс").



Таким образом, расположение сборной покинули защитники Никита Зоркин ("СКА-Нева"), Михаил Гордеев (ХК "Сочи") и Сергей Телегин ("Югра"), и нападающие Лев Комиссаров ("Звезда") и Захар Шабловский ("Спартак"). Они были в расширенном составе команды.

Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января.

На групповом этапе сборная России сыграет с Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря) и Германией (31 декабря).



Четвертьфиналы пройдут 2 января, полуфиналы — 4 января. 5 января пройдут финал и матч за бронзу.