Финляндия победила США в финале молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной Финляндии выиграли золото чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

В финале соревнования, прошедшего в Канаде, они нанесли поражение сверстникам из команды США. Финская команда вела с разницей в две шайбы, позволила сопернику отыграться, но незадолго до окончания третьего периода вырвала победу. В итоге – победа со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).

Финляндия стала пятикратным чемпионом мира среди молодежи, опередив по этому показателю сборную России (четыре золота) и став третьей после Канады (17) и СССР (8) по наградам высшего достоинства.

Как сообщалось, бронзовым призером молодежного ЧМ стала сборная России, в матче за третье место победившая Швейцарию (5:2).