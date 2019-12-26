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ЦСКА победил "Милан" в Евролиге

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение итальянскому "Милану" в матче 16-го тура Евролиги.

Результат встречи, прошедшей в Калининграде, - 78:75 (19:13, 13:26, 27:22, 19:14) в пользу ЦСКА.

Это была 11-я победа армейцев в Евролиге при пяти поражениях. Команда занимает пятое место в турнирной таблице. "Милан" – на восьмом месте: по восемь побед и поражений.

ЦСКА является действующим победителем Евролиги.

Ранее сообщалось, что из-за загруженности арен в Москве ЦСКА вынужден провести два домашних матча в другом городе. 3 января ЦСКА в Калининграде сыграет с греческим "Панатинаикосом".

баскетбол Евролига

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