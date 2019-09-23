Калининград примет два домашних матча ЦСКА в Евролиге

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА проведет два домашних матча в рамках Евролига на арене Дворца спорта "Янтарный" в Калининграде.

Речь идет о матчах против "Олимпии" (26 декабря) и "Панатинаикоса" (3 января).

"В нынешнем сезоне мы оказались заложниками позднего согласования расписания Евролиги: только в минувшем июле определился календарь матчей, и к этому времени не только "Мегаспорт" и УСК ЦСКА, но и другие московские арены были уже забронированы под различные мероприятия. В индустрии, связанной с проведением концертов и новогодних мероприятий, никто не будет ждать, выпадут ли нам домашние матчи на новогодние каникулы", - сказал президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин, слова которого приводит клубная пресс-служба.

"Как только стало известно о наших сложностях, в ЦСКА поступило около десятка предложений из разных городов России и из-за рубежа. Хочу сказать "спасибо" всем, кто проявил предметный интерес", - отметил Ватутин.

"Изначально приоритетом было проведение матчей на территории нашей страны, но все же особую благодарность хочу выразить друзьям из Сербии и Беларуси, которые отнеслись к своей заявке с большим энтузиазмом. При всех очевидных плюсах "Штарк-арены" и "Минск-арены", существует множество сложностей, которые трудно преодолеть. Прежде всего, домашние встречи за пределами России вызывают практически непреодолимые препятствия в организации трансляций телекомпанией "Матч ТВ" и использовании рекламы спонсоров, локализованной только на территорию нашей страны (в частности, букмекеров)", - заявил президент клуба.

"Калининград кажется нам идеальной локацией. Город обладает отличной ареной, построенной по подобию казанского и краснодарского "Баскет-холлов", при этом в регионе нет профессиональной баскетбольной команды – именно по этой причине мы рассматривали, в первую очередь, "небаскетбольные" города России. Мы рассчитываем не просто провести пару матчей, но и дать толчок развитию нашего вида спорта в городе и области; арена, география, аэропорт, уровень отелей и популярность региона позволяют в перспективе иметь здесь команду Лиги ВТБ", - отметил он.

ЦСКА является действующим чемпионом Евролиги. Он– самый титулованный баскетбольный клуб России, второй по количеству трофеев в Европе, восьмикратный победитель и регулярный финалист Евролиги, девятикратный чемпион Единой лиги ВТБ, 25-кратный чемпион России, 24-кратный чемпион СССР по баскетболу.

Дворец спорта "Янтарный" открыт в 2009 году. Вместимость – до 7000 зрителей. Является домашней ареной женского волейбольного клуба "Локомотив" (Калининградская область). Принимает домашние матчи мужской и женской волейбольных сборных России.