Россия стала четвертой в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сборная России по биатлону финишировала четвертой в мужской эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Российская команда, в составе которой выступили Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, допустила девять неточных выстрелов. Отставание от первого места составило 1 минуту 9 секунд.

Первое место заняла сборная Норвегии (Ларс-Хегле Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен), преодолевшая дистанцию за 1 час 19 минут 32,3 секунды. На счету норвежцев – восемь промахов плюс два штрафных круга.

Второй стала Франция, финишировавшая спустя 4,4 секунды после Норвегии. Французы допустили шесть промахов и заработали два круга штрафа.

В тройку лучших также попала Германия с отставанием в 48,2 секунды от первого места. У немцев 14 промахов и два штрафных круга.

Ранее в Оберхофе прошла женская эстафета. Ее выиграла Норвегия, а Россия стала седьмой.