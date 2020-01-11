Россия стала седьмой в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Отечественные спортсменки проиграли почти две с половиной минуты финишировавшей первой Норвегии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии по биатлону выиграла женскую эстафету 4х6 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Норвежская команда, в составе которой выступили Сюнневе Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рейселанд и Тириль Экхофф, преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 11,6 секунды. На счету победительниц 11 промахов.

Второе место заняла команда Швеции, с 10 промахами отставшая от победительниц на 21,1 секунды. Третьей стала сборная Франции – 12 промахов и 33,1 секунды отставания.

Сборная России финишировала седьмой. Отечественные биатлонистки допустили 14 неточных выстрелов, отставание от Норвегии составило 2 минуты 20,7 секунды. Российскую команду в гонке представили Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина.