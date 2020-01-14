Сборная РФ по гандболу лишилась шансов на медали ЧЕ и не сыграет на ОИ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выйти в следующий круг чемпионата Европы-2020 и не выступит на Олимпиаде-2020, о чем стало известно по итогу матча Дания – Венгрия.

Матч соперников россиян по группе завершился со счетом 24:24. За тур до окончания предварительного этапа в группе после этой игры лидирует Исландия, набравшая 4 очка. Она обеспечила себе выход в следующую стадию. На втором месте идет Венгрия (3), на третьем – Дания (1). Россия после двух поражений в двух матчах очков не имеет, равно как и шансов занять в группе место не ниже второго.

По регламенту турнира, в следующий круг выходят по две лучшие сборные каждой из групп.

Кроме того, российская команда не отобралась на квалификационный олимпийский турнир, что лишает ее возможности выступить на летней Олимпиаде в Токио.

Ранее россияне уступили Венгрии (25:26) и Исландии (23:34). 15 января российская команда встретится с Данией.

Таким образом, мужская сборная России не выступит на третьей Олимпиаде подряд. При этом Россия является победителем ОИ-2000 и бронзовым призером ОИ-2004.

ЧЕ-2020 проходит в Австрии, Норвегии и Швеции.