Россия проиграла Исландии в матче ЧЕ по гандболу

Российская команда является аутсайдером группы после двух поражений

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Гандболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Исландии в матче второго тура предварительного раунда чемпионата Европы в Швеции.

Результат игры – 34:23 (18:11) в пользу исландских гандболистов.

Это – второе поражение россиян на турнире, в первом туре они уступили Венгрии со счетом 25:26. Россия занимает последнее, четвертое место в своей группе (0 очков). Лидирует Исландия (4), далее идут Венгрия (2) и Дания (0), у которых имеется по игре в запасе.

Для выхода в следующий круг нужно занять не ниже второго места в группе.

15 января сборная России сыграет с Данией.