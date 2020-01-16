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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:31

Наставник сборной России по гандболу уволился после провала на Евро

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Эдуард Кокшаров оставил пост главного тренера мужской сборной России по гандболу, сообщила в четверг пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

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"Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию. Желаю команде больших побед в будущем, уверен, они обязательно придут. Спасибо руководству ФГР за то, что доверило мне и обеспечило все условия для работы", - заявил специалист в обращении к президенту ФГР Сергею Шишкареву.

Сам Шишкарев с пониманием отнесся к инициативе главного тренера.

"Очевидно, что сборная России выступила на чемпионате Европы неудовлетворительно, так что решение тренера об отставке понятно", - сказал Шишкарев.

"Хочу поблагодарить Эдуарда Александровича за мужество признать свои ошибки и за силы, отданные национальной команде", - отметил он.

Кокшаров возглавил сборную России в июле 2017 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира - 2019 (14-е место) и чемпионат Европы - 2020 (22-е место).

14 января сообщалось, что российские гандболисты лишились шансов на медали чемпионата Европы и потеряли возможность поехать на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, так как не отобрались на квалификационный олимпийский турнир.

Мужская сборная России по гандболу является победителем Олимпиады 2000 года и бронзовым призером Олимпиады 2004 года.

гандбол

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