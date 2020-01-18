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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Россия стала четвертой в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сборная Франции по биатлону финишировала первой в мужской эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Французская команда, в составе которой выступили Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детье и Кентен Фийон Майе, преодолела дистанцию за 1 час 18 минут 11,2 секунды. На счету победителей шесть неточных выстрелов.

Второе место заняла сборная Норвегии, у нее десять промахов и 1 минута 12,2 секунды отставания.

Третьей стала Австрия, которая допустила четыре выстрела мимо цели и финишировала спустя 1 минуту 24,секунды.

Сборная России (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) заняла четвертое место. У нее пять промахов и 1 минута 32,3 секунды отставания от первого места.

биатлон

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