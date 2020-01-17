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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

Россия финишировала 11-й в женской эстафете на этапе КМ по биатлону

Россиянки стреляли лучше победительниц, но отстали от них на две с половиной минуты

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии по биатлону выиграла женскую эстафету 4х6 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Норвежская команда, в составе которой выступили Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Марте Рейселанд, преодолела дистанцию за 1 час 8 минут 46,4 секунды, допустив девять промахов.

Второе место заняла сборная Франции, у которой восемь промахов и 10,7 секунды отставания.

На третьем – команда Швейцарии. Она отстала от победителя на 20,7 секунд, имея на своем счету четыре промаха.

Сборная России стала 11-й. У нее шесть промахов и 2 минуты 33,8 секунды отставания. Честь российской команды защищали Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова, Екатерина Юрлова-Перхт.

биатлон

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