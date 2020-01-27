Медведев проиграл Вавринке в четвертом круге Australian Open

Даниил Медведев и Стэн Вавринки Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема Australian Open.

В четвертом круге соревнования он потерпел поражение от представителя Швейцарии Стэна Вавринки. Матч растянулся на пять сетов и завершился со счетом 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 в пользу Вавринки. Продолжительность игры составила 3 часа 25 минут.

Медведев является четвертой ракеткой мира и первой ракеткой России. Максимальным достижением на турнирах Большого шлема для него является выход в финал US Open в 2019 году.