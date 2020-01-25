Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев обыграл австралийца Алексея Попырина в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису со счетом 6:4, 6:3, 6:2.

The Russian delivers 🇷🇺



Fourth seed @DaniilMedwed def. Alexei Popyrin 6-4 6-3 6-2 to advance to the round of 16 at the #AusOpen for the second time.



Next up: Former champion Stan Wawrinka 🍿#AO2020 pic.twitter.com/xfARzJY3bs — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020

Его следующим соперником станет швейцарец Станислас Вавринка.

В настоящий момент Медведев является сильнейшим теннисистом России: он занимает четвертое место в рейтинге ATP.

Турниры Большого шлема Медведев еще не выигрывал, в прошлом году дошел до финала US Open, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.