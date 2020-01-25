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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев обыграл австралийца Алексея Попырина в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису со счетом 6:4, 6:3, 6:2.

Его следующим соперником станет швейцарец Станислас Вавринка.

В настоящий момент Медведев является сильнейшим теннисистом России: он занимает четвертое место в рейтинге ATP.

Турниры Большого шлема Медведев еще не выигрывал, в прошлом году дошел до финала US Open, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

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