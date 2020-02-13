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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Оргкомитет ОИ в Токио гарантировал, что им не помешает коронавирус

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Глава Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Есиро Мори подтвердил, что график проведения игр не будет зависеть от распространения нового коронавируса.

"Я хочу еще раз четко заявить, что вопрос об отмене или переносе игр в Токио не рассматривается", - заявил Мори в ходе встречи с Международным олимпийским комитетом.

Бывший премьер-министр Японии отметил, что организаторы будут "работать с правительством и спокойно реагировать" на любые проблемы, возникающие из-за вируса COVID-19.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

На данный момент в Японии зарегистрировано 203 подтвержденных случая заражения вирусом COVID-19, из них 174 случая на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованного в Иокогаме близ Токио.

коронавирус Токио-2020

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